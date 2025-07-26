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Хореограф Морошкин объяснил ставку на современные треки в программах пар

Хореограф Морошкин объяснил ставку на современные треки в программах пар
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Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, объяснил, почему в их клубе в этом году делают ставки на современные треки в программах пар.

– Обычно в олимпийский сезон все делают упор на классику. Почему решили в этом году сделать ставку на современные треки в программах пар вашего клуба?
– Стараемся всегда идти на музыкальное омоложение. Чувствую, что есть на это запрос, потому что хочется видеть что-то новое, что-то такое, что ещё не звучало. В олимпийский сезон берут уже проверенную музыку те, кто будет участвовать в Олимпиаде, а у нас – юниоры. Мне нравится, что программы бодрые, весёлые, молодёжные, они себя в этом чувствуют хорошо, как мне кажется.

Мы предлагаем фигуристам варианты музыки, общаемся с ними, получаем от них одобрение. Для меня важно, чтобы спортсмену было близко то, что он катает, чтобы это не было принуждением, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

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