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Морошкин рассказал о работе над произвольной программой Петра Гуменника

Морошкин рассказал о работе над произвольной программой Петра Гуменника
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Хореограф Николай Морошкин, работающий в клубе Тамары Москвиной, рассказал о работе над произвольной программой многократного призёра чемпионатов России Петра Гуменника.

Пётр Гуменник пропустил мастер-класс по плану?
– Со здоровьем всё прекрасно, он готовится к своим важным соревнованиям, у него своя подготовка, и мы его не отвлекаем. Только-только вчера прилетели со сборов в Сочи, задержали рейс на три часа, приехали поздно.

– Идёт ли в этом году комплексная работа над его произвольной программой с другими специалистами?
– Произвольную программу поставил Илья Авербух, а мы, как и в прошлом году, с Надеждой Кохановой вносим свой вклад в программу Петра. Добавляем какую-то пластику, которую используем с ним уже на протяжении нескольких лет, чтобы он выглядел так, как ему комфортно, и он выделялся так, как выделяется всегда, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, Пётр Гуменник получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) и был подан первым номером для участия квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Соревнования пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).

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