Хореограф Морошкин оценил подготовку к сезону фигуриста Угожаева

Хореограф Николай Морошкин оценил подготовку к сезону победителя одного из этапов Гран-при России прошедшего сезона-2024/2025 Николая Угожаева.

– Как оцените подготовку Николая Угожаева к сезону?

– В этом году мы с его тренером Дмитрием Владимировичем Хроминым решили не форсировать его подготовку, как в прошлый сезон, начать поздний вход в соревновательный режим, чтобы его не перегружать. Лето получилось спокойным, много внимания уделяли отработке программ, которые зрители увидят не раньше сентября. Спокойненько отрабатываем их, хотим показать Николая в новой пластике, немножко более зрелым и взрослым, тонко чувствующим музыку.

– На видеоотрывок программы наложена музыка из фильма «Довод» Кристофера Нолана. К программе она не имеет никакого отношения?

– Я просто обожаю все работы Кристофера Нолана, часто использую музыку из его фильмов. Она получилось удобная для видео. Использовать музыку из фильмов Нолана – моя мечта, но пока не складывается, — сказал Морошкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.