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«Шалость удалась». Валиева показала, как прокатилась на квадроцикле

«Шалость удалась». Валиева показала, как прокатилась на квадроцикле
Камила Валиева.
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Чемпионка мира среди юниоров в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала, что прокатилась на квадроцикле. Фигуристка опубликовала фото и видео в своих социальных сетях.

«Шалость удалась», – написала Камила.

Контент доступен в телеграм-канале Камилы Валиевой.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

Из-за допинг-дела Камила лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медалей чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира. Вернуться на соревнования она сможет только 25 декабря 2025 года.

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