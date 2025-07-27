«Они охамели». Тарасова сомневается, что россиянам стоит участвовать в Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова выразила сомнение, что россиянам стоит участвовать в Олимпиаде-2026. У фигуристов к отбору на Игры допущены Аделия Петросян и Алина Горбачёва (запасная) среди женщин, а также Пётр Гуменник и Владислав Дикиджи (запасной) среди мужчин. В допуске российским спортивным парам и танцевальным дуэтам было отказано.

«Они совершают беспредел, безо всяких прав делают всё, что хотят. Всегда было одно правило на Олимпиаду – страна посылает спортсменов и точка. А теперь они определяют, кого пригласить, а кого нет, и им ещё не нравится! Это всё не по правилам, они совершенно охамели и не думают о спортсменах.

Мы всю жизнь ездили на Олимпиады, всегда их выигрывали, все видели, как мы работаем там. А сейчас что за беспредел? Первый раз я не знаю, хочу ли, чтобы мы туда ехали, или нет. Сегодня у меня есть сомнения», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».

Олимпийский квалификационный турнир для фигуристов пройдёт в Пекине с 17 по 21 сентября. В случае попадания в топ-5 на этом турнире российские фигуристы смогут выступить на Олимпиаде в Пекине.