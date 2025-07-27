Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Моя поддержка! На льду и за ним». Арина Аверина посетила тренировку Дмитрия Алиева

«Моя поддержка! На льду и за ним». Арина Аверина посетила тренировку Дмитрия Алиева
Арина Аверина и Дмитрий Алиев.
Аудио-версия:
Комментарии

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина посетила тренировку своего молодого человека, чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева. Совместную фотографию пары выложил сам фигурист.

«Моя поддержка! На льду и за ним», — написал Алиев.

Ранее Алиев и Аверина впервые официально подтвердили свои отношения. Это произошло на свадьбе сестры-близнеца Арины Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва, когда Дмитрий и Арина поделились совместными романтичными фотографиями.

26-летний Алиев — чемпион и серебряный призёр чемпионата Европы, чемпион и бронзовый призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017) и бронзовый призёр Юношеских Олимпийских игр (2016). Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы, а также трёхкратная абсолютная чемпионка России.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android