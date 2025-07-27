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«Моя поддержка! На льду и за ним». Арина Аверина посетила тренировку Дмитрия Алиева

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина посетила тренировку своего молодого человека, чемпиона Европы по фигурному катанию Дмитрия Алиева. Совместную фотографию пары выложил сам фигурист.

«Моя поддержка! На льду и за ним», — написал Алиев.

Ранее Алиев и Аверина впервые официально подтвердили свои отношения. Это произошло на свадьбе сестры-близнеца Арины Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва, когда Дмитрий и Арина поделились совместными романтичными фотографиями.

26-летний Алиев — чемпион и серебряный призёр чемпионата Европы, чемпион и бронзовый призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017) и бронзовый призёр Юношеских Олимпийских игр (2016). Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы, а также трёхкратная абсолютная чемпионка России.