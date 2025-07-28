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Скопцова показала тренировки на льду с Алёшиным. Пара завершила карьеру в 2022 году

Скопцова показала тренировки на льду с Алёшиным. Пара завершила карьеру в 2022 году
Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.
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Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, выступавшие в танцах на льду, показали совместные тренировки на льду. Пара завершила карьеру в 2022 году.

Последние годы Кирилл работал в роли тренера, а Анастасия сосредоточилась на журналистской деятельности. Однако о возвращении на лёд или о каких-то других причинах, по которым пара провела совместные тренировки, не сообщается.

Скопцова и Алёшин в свой последний сезон по юниорам (2017/2018) выиграли финал юниорского Гран-при и чемпионаты России и мира. По взрослым они участвовали в серии Гран-при и завоёвывали призовые места на этапах Кубка России, а также стали серебряными призёрами челленджера «Кубок Таллина».

Пара тренировалась у Светланы Алексеевой, Елены Кустаровой и Ольги Рябининой.

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