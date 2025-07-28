Александра Трусова показала, как крутит пируэты на девятом месяце беременности

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в женском одиночном катании Александра Игнатова (Трусова) опубликовала в социальных сетях новое видео с тренировки. В ролике Игнатова, которая находится на девятом месяце беременности, делает пируэты в танцевальном классе.

«Соскучилась по тренировкам, поэтому…» — подписала видео Игнатова.

Трусова проводит тренировки с разрешения врача.

Александра вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика.