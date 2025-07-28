«Россия не торгует фигуристами». Сихарулидзе — о скандале с попыткой перехода Жилиной

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе подробно высказался о скандальной ситуации вокруг попытки перехода фигуристки Вероники Жилиной в сборную Азербайджана.

— Почему столь широкий резонанс вызвал несостоявшийся переход 17-летней Вероники Жилиной, решившей выступать за Азербайджан?

— Хочу поставить финальную точку в этом вопросе. Мы руководствовались правилом 109 ISU, правилами ФФККР и прежде всего интересами российского фигурного катания.

В Азербайджане Жилина была два раза в жизни, в середине января и в мае нынешнего года, проведя там в общей сложности чуть менее трёх дней. Стало быть, пункт о годе проживания в новой стране — это не про неё.

Может быть, было получено новое гражданство? И на этот вопрос ответ отрицательный. Всё очень просто. Гражданин РФ при получении второго гражданства обязан в течение 60 дней уведомить МВД. В противном случае ему грозит уголовная ответственность. Ничего подобного со стороны Жилиной сделано не было. Если спортсменка действительно получила новое гражданство, нам необходимо увидеть её заявление в МВД и подтверждение этого факта.

В сезоне-2024/2025 Жилина должна была участвовать в двух этапах Гран-при России. Как член сборной она могла выбрать эти этапы. Перед каждым этапом академия, которую представляет спортсменка, подавала заявки на её участие. Важно, что такая заявка подкрепляется справкой о состоянии здоровья, и никаких противопоказаний для выступления Жилиной не было. А дальше «группа желающих», как мы называем инициаторов несостоявшегося перехода фигуристки, за несколько дней до соревнований снимала с них Веронику. Нас кормили обещаниями, что она выступит на следующих. Замечу, что в релизе, присланном из Баку, вообще ничего не сказано о каких-то документах потенциальной азербайджанской фигуристки. Если говорить простым языком, там написано: «Здравствуйте! Мы хотим, чтобы эта девочка выступала за нас, а жить и тренироваться она будет в Подмосковье».

— Если бы «группа желающих» подсчитала все средства, затраченные на подготовку Жилиной, и выплатила эту сумму, фигуристку отпустили бы в Азербайджан?

— Россия не торгует фигуристами. Если говорить о тех, кто был или является кандидатами в сборную России, то мы уже задумываемся о том, чтобы обозначать трансферную стоимость при смене спортивного гражданства. При этом нужно учитывать не только понесённые затраты на подготовку таких фигуристов с юных лет, но и возможную упущенную выгоду. Отмечу, что в следующий раз к рассмотрению релизов о возможной смене спортивного гражданства на исполкоме ФФККР мы вернёмся в мае 2026 года. До этого никакие обращения рассматриваться не будут, — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».