Сихарулидзе ответил, повлиял ли на его отношения с Плющенко скандал с переходом Жилиной

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе ответил, повлиял ли на его отношения с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко скандал вокруг попытки перехода Вероники Жилиной под флаг Азербайджана. Плющенко является её тренером.

— Ни для кого не секрет, что вас с Евгением Плющенко, тренером Жилиной, связывают дружеские отношения. Не повлияла на них эта история?

— Прежде всего, когда возник этот вопрос, сразу же объяснил Евгению Викторовичу позицию ФФККР и свою личную, опираясь на юридические документы. В СМИ и в социальных сетях Плющенко не проявлял активности и не высказывался по вопросу о переходе Жилиной. Думаю, он сообразит, что нужно делать сейчас в интересах российского фигурного катания, а значит, и в своих собственных интересах, — приводит слова Сихарулидзе «РИА Новости Спорт».