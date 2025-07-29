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Отец Костылевой заявил, что фигуристка не выходит на лёд из-за травмы

Отец Костылевой заявил, что фигуристка не выходит на лёд из-за травмы
Елена Костылева
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Отец российской фигуристки, ученицы академии «Ангелы Плющенко» Елены Костылевой Валерий Костылев рассказал, что из-за травмы его дочь сейчас почти не тренируется.

«Дочь сейчас практически не тренируется, на лёд не выходит, только немного занимается в зале на полу со своим хореографом, работая над элементами будущей программы», – приводит слова Костылева издание «МОЁ!».

Ранее мама фигуристки Ирина Костылева писала о том, что за 15 месяцев тренировок в академии её дочь семь раз травмировалась.

Елена Костылева является действующей чемпионкой России среди юниоров и победительницей финала Гран-при среди юниоров. В короткой программе в прошлом сезоне она исполняла каскад с тройным акселем, а в произвольной собирала по четыре и по пять элементов ультра-си.

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