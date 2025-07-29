Пара из группы Тутберидзе чисто исполнила четверной выброс

Российские фигуристы Ольга Сабада и Павел Астахов, выступающие в парном катании, чисто исполнили четверной выброс на тренировке.

Видео с исполнением элемента на тренировке появилось в официальном телеграм-канале группы Этери Тутберидзе. Фигуристы разучили выброс четверной сальхов.

Сабада и Астахов катаются вместе с сезона-2024/2025. В прошлом сезоне они дважды становились призёрами этапов Гран-при России среди юниоров.

Напомним, ранее в штабе Этери Тутберидзе четверной выброс сальхов на тренировках и на шоу приземляли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, соревновательная попытка на мемориале Панина оказалась неудачной. Полина Шешелева и Егор Карнаухов в прошлом сезоне исполняли четверную подкрутку.