Пара из группы Тутберидзе чисто исполнила четверной выброс
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Российские фигуристы Ольга Сабада и Павел Астахов, выступающие в парном катании, чисто исполнили четверной выброс на тренировке.
Видео с исполнением элемента на тренировке появилось в официальном телеграм-канале группы Этери Тутберидзе. Фигуристы разучили выброс четверной сальхов.
Сабада и Астахов катаются вместе с сезона-2024/2025. В прошлом сезоне они дважды становились призёрами этапов Гран-при России среди юниоров.
Напомним, ранее в штабе Этери Тутберидзе четверной выброс сальхов на тренировках и на шоу приземляли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, соревновательная попытка на мемориале Панина оказалась неудачной. Полина Шешелева и Егор Карнаухов в прошлом сезоне исполняли четверную подкрутку.
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