Ученица Тутберидзе Андреева будет кататься под «Прекрасное далёко» в короткой программе

Российская фигуристка Елизавета Андреева будет исполнять короткую программу в грядущем сезоне под композицию «Прекрасное далёко».

Видео с процессом постановки новой программы появилось на странице группы Этери Тутберидзе в социальных сетях. Постановщиками выступили сама Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

В прошлом сезоне Елизавета Андреева стала четвёртой на первенстве России среди юниоров, а также в финале Гран-при России среди юниоров. Благодаря успешному сезону Андреева попала в состав участников Кубка Первого канала среди взрослых, Елизавета выступала за команду Алины Загитовой.

Ранее команда Этери Тутберидзе анонсировала постановки на новый сезон для Софьи Акатьевой, Алёны Принёвой, Арсения Федотова и Алисы Двоеглазовой.