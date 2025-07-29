Луна Хендрикс объявила музыку к короткой программе на олимпийский сезон

Бельгийская фигуристка, чемпионка Европы и вице-чемпионка мира Луна Хендрикс объявила музыкальное сопровождение к своей короткой программе на сезон-2025/2026.

Хендрикс будет кататься в короткой программе под композиции Locura от певицы Inna и Pinga от исполнителей Sak Noel, Luka Caro и Ruben Rider. В соцсетях Луна представила краткий трейлер новой постановки. Ставил программу хореограф Адам Соля.

В прошлом сезоне Хендрикс перенесла операцию на лодыжке, из-за проблем со здоровьем ей пришлось пропустить практически весь прошлый сезон. Ближайшей задачей для Хендрикс может стать подтверждение второй квоты на Олимпийские игры для сборной Бельгии. Право на две квоты завоевала на чемпионате мира в Бостоне другая бельгийская одиночница Нина Пинзаррон.