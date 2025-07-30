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ISU указал в своём отчёте дело Валиевой и недопуск россиян среди причин возросших расходов

ISU указал в своём отчёте дело Валиевой и недопуск россиян среди причин возросших расходов
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Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал финансовый отчёт по итогам 2024 года. В нём отмечается, что у организации выросли убытки по сравнению с прошлыми годами — с 2,6 млн франков до 8,5 млн.

Одной из причин названы юридические расходы, связанные с вопросами антидопинга, в частности с делом Валиевой. Кроме того, организация подтверждает, что с экономической точки зрения негативно сказывается недопуск российских спортсменов, который в том числе подрывает более тесную конкуренцию и не даёт право участвовать элитным спортсменам.

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в предстоящих Олимпийских играх.

В конце января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Отсчёт срока начинается с 25 декабря 2021 года.

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