Экс-ученица Тутберидзе — о работе в Китае: самое время для того, чтобы экспериментировать

Российская фигуристка, бывшая подопечная заслуженного тренера России Этери Тутберидзе Дарья Усачёва рассказала подробности работы тренером по фигурному катанию в Китае, где она планирует провести ближайший год.

«Меня приглашали работать в Пекин. Сомнения были, но 50 на 50. Половина пунктов была за, половина — против. Было сложно принять решение оставить на какое‑то время близких людей. Мне это сложно даётся, я человек эмоциональный и сейчас очень сильно скучаю по всем.

Но мне в Китае очень нравится. Я здесь нахожусь где‑то около полутора месяцев. Здесь очень красиво и чисто, прекрасные дороги. На улицах никакой грязи. Правда, здесь очень жарко летом. Я такое не люблю. Было и 40 градусов. Но сама жизнь здесь насыщенная и интересная. Хоть я и большую часть времени в основном провожу на катке, на работе, но потом не упускаю возможности поехать где‑нибудь погулять.

Я сейчас работаю в клубе Passion Skating Club. Здесь много детей. Уже проведена неплохая работа с ними. Выучены даже новые элементы, что‑то подправлено, что‑то исправлено. Работа кипит. Уже планируется постановка программы в августе, работаем над этим сейчас. Готовимся к соревнованиям. Здесь они постоянно, круглогодично. И детям всегда надо быть в отличной форме, быть готовыми», — приводит слова Усачёвой «Матч ТВ».

Дарья Усачёва выступала в женском одиночном катании и тренировалась в команде Этери Тутберидзе. В 2023 году Дарья завершила спортивную карьеру из-за травмы. Повреждение спортсменка получила на разминке перед короткой программой на этапе Гран-при в Японии в ноябре 2021 года. После этого фигуристка больше не выступала на соревнованиях.