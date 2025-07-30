Трусова — о новых собаках: недавно мы с Макаром чуть не купили золотистого ретривера

Серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (Трусова) рассказала о всех своих собаках и о том, как и почему она их заводила. Кроме того, девушка назвала, питомцев каких пород она бы хотела завести в будущем.

«Хотела бы вам рассказать про то, как вообще выбирались породы наших собак и какие бы мы с Макаром ещё завели. Во-первых, я изначально хотела королевского пуделя, но большую собаку тяжело с собой брать, поэтому мы решили, что заведём карликового – так у нас появилась Ланочка. Дальше каждый раз при моей просьбе завести собаку родители говорили мне: «Это последняя!» Но каждый раз что-то шло не так. Так у нас появился Джек. Потом появилась Алита, она живёт с родителями. Дальше – Эллочка. Мне её привезли мои китайские болельщики, я очень хотела именно пуделя тикап. Селма – мне её подарили на 18 лет китайские болельщики.

Потом мы начали встречаться с Макаром, и он сказал, что очень хочет, чтобы какая-то собачка была у нас с детства, чтобы он видел, как она растёт и так далее. Так мы решили, что заведём той-пуделя, и у нас появился Дымок. Это уже на тот момент было странно – когда столько собак, завести ещё одну. Но мы завели. Пух у нас появился случайно, мы не планировали заводить шпица. Пудели все гипоаллергенные – кстати, к вопросу о том, что все говорят: что, если у ребёнка будет аллергия. Пудели все гипоаллергенные собаки. Отчасти именно поэтому мы заводили пуделей, чтобы они не линяли.

Что касается пород собак, которые мы бы хотели. Это, наверное, две породы больших собак. Когда-то попозже, когда у нас будет посвободнее график, когда у нас будет свой дом с Макаром. Я в детстве посмотрела фильм «Бетховен» и очень захотела себе сенбернара. Это очень большая собака, поэтому её исключительно в доме. Но я очень хочу, мне очень нравится. И как-то недавно мы с Макаром смотрели фильм про золотистых ретриверов. И в какой-то момент чуть не поехали и не купили себе золотистого ретривера. Слава богу, остановились, потому что понимали, что в квартире будет некомфортно большой собаке», – сказала Трусова на видео на личной странице в соцсетях.