Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Годы ушли на это». Фигуристка Худайбердиева рассказала, как боролась с РПП

«Годы ушли на это». Фигуристка Худайбердиева рассказала, как боролась с РПП
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала, как боролась с расстройством пищевого поведения.

«Годы жизни ушли на это. Сначала полное непринятие и безразличие родных, потом принятие и безразличие собственное, но в конечном итоге всё пришло к лучшему исходу. До сих пор грустно слышать, когда люди относятся к этому наплевательски, а ещё хуже – с осуждением. Для меня человек тем самым показывает свою поверхностность. Да и вообще вызывает негатив. Всегда в балансе с мыслями, чистая голова, медитации, готовить начала себе пару лет назад и с самоанализом пришла туда, где нахожусь сейчас», – написала Худайбердиева на личной странице в соцсетях.

В это межсезонье стало известно, что чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.

Материалы по теме
Худайбердиева назначена старшим тренером юниорской сборной России по фигурному катанию
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android