«Годы ушли на это». Фигуристка Худайбердиева рассказала, как боролась с РПП

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева рассказала, как боролась с расстройством пищевого поведения.

«Годы жизни ушли на это. Сначала полное непринятие и безразличие родных, потом принятие и безразличие собственное, но в конечном итоге всё пришло к лучшему исходу. До сих пор грустно слышать, когда люди относятся к этому наплевательски, а ещё хуже – с осуждением. Для меня человек тем самым показывает свою поверхностность. Да и вообще вызывает негатив. Всегда в балансе с мыслями, чистая голова, медитации, готовить начала себе пару лет назад и с самоанализом пришла туда, где нахожусь сейчас», – написала Худайбердиева на личной странице в соцсетях.

В это межсезонье стало известно, что чемпионы России в танцах на льду Елизавета Худайбердиева и её партнёр Егор Базин завершили профессиональную карьеру. По словам спортсменов, одной из причин является невозможность для них попасть на Олимпийские игры.