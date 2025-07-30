Роднина — о допуске на Олимпийские игры — 2026: в командных видах мы никуда не поедем

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о потенциальном допуске российских спортсменов на зимние Олимпийские игры 2026 года, которые пройдут в Милане (Италия) с 6 по 26 февраля 2026 года.

«Давно было ясно, что на Олимпиаду-2026 допустят нас только в индивидуальных дисциплинах. В командных видах мы никуда не попадём. Большинство международных федераций используют нейтральный статус для нас. От своих привычек они не откажутся быстро. Не стоит ожидать послаблений от Ковентри в вопросе допуска россиян в ближайшем будущем. До Олимпиады осталось полгода, уже нереально вносить изменения по допуску наших спортсменов. Должен соблюдаться принцип отбора, а практически все варианты отбора в командных видах и дисциплинах пропущены. Раз ожидается допуск, как на Играх в Париже, получается, достаточно ограниченное количество россиян смогут поехать на Олимпиаду в Италии. Ничего не меняется», — приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

На данный момент Международный союз конькобежцев (ISU) объявил о допуске российских и белорусских спортсменов только к олимпийским отборочным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку в нейтральном статусе. Выступать на других зарубежных турнирах фигуристы по-прежнему не могут.