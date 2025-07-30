Журова — об упущенной прибыли ISU: поговорят, дальше ничего делать в нашу сторону не будут

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала данные финансового отчёта, опубликованного Международным союзом конькобежцев (ISU) по итогам 2024 года. В нём отмечается, что у организации выросли убытки по сравнению с прошлыми годами — с 2,6 млн франков до 8,5 млн. Одни из главных причин — допинг-дело Валиевой и недопуск российских фигуристов.

«Это констатация факта. На этом всё и закончится, они поговорят, и всё, думаю, дальше никто ничего делать в нашу сторону не будет. Без российских фигуристов люди фигурное катание смотрят, но понимают, что уровень ниже. Ладно бы они не видели этот уровень и не знали бы, как это может быть, но они видели, какое фигурное катание было, по несколько четверных у девочек делали россияне. Все же думают: если твоя страна выиграла без конкуренции, то это и здорово, ты чемпион, и это интересно. Но зрителям неинтересно. Когда конкуренция появляется, всем становится ещё интереснее», – приводит слова Журовой «Матч ТВ».