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Авербух — о ПП Алиева: возможно, заключительный сезон, поэтому он хотел такую программу

Авербух — о ПП Алиева: возможно, заключительный сезон, поэтому он хотел такую программу
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Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух рассказал подробности о новой произвольной программе на будущий олимпийский сезон-2025/2026 для чемпиона Европы Дмитрия Алиева.

«Дима сказал мне: «Возможно, это мой заключительный сезон, поэтому я бы хотел такую программу». Он хочет делать то, что делает лучше всего, и то, что любит больше всего. Эта программа — это движение, движение вперёд, путь. Я очень надеюсь, что в этой программе будет тот разговор, который Дима хочет продолжить со своими зрителями сейчас в спорте и потом после спорта», — приводит слова Авербуха ТАСС.

Ранее стало известно, что 25-летний Дмитрий Алиев встречается с многократной чемпионкой мира и Европы по художественной гимнастике 26-летней Ариной Авериной. Её сестра Дина вышла замуж за олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Дмитрия Соловьёва.

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