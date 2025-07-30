Тарасова — об упущенной прибыли ISU: я рада, это заставит их включить нас в соревнования

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала данные финансового отчёта, опубликованного Международным союзом конькобежцев (ISU) по итогам 2024 года. В нём отмечается, что у организации выросли убытки по сравнению с прошлыми годами — с 2,6 млн франков до 8,5 млн. Одни из главных причин — допинг-дело Валиевой и недопуск российских фигуристов.

«Это говорит именно о том, что люди не хотят смотреть фигурное катание без России. Потому что мы всегда возглавляли фигурное катание и выигрывали во всех видах. Делали его другим. Не таким, как в Европе и Америке. Я рада. Может быть, это факт заставит их побыстрее нас включить в соревнования», – приводит слова Тарасовой «Матч ТВ».