Алексей Мишин опубликовал новые фотографии со сборов Ришо в Италии

Заслуженный тренер России Алексей Мишин опубликовал фотографии со сборов известного французского хореографа Бенуа Ришо, которые с конца июня по начало июля проходили в Италии и куда прилетели некоторые российские фигуристы. На них тренер изображён вместе с двукратным чемпионом Европы французом Адамом Сяо Хим Фа, а также со своими подопечными — вице-чемпионкой России Софьей Муравьёвой и двукратным чемпионом России Евгением Семененко.

Фото: Личный архив Мишина

Фото: Личный архив Мишина

Фото: Личный архив Мишина

На одном катке там же тренировались некоторые другие известные иностранные фигуристы, в том числе ученик Этери Тутберидзе грузин Ника Эгадзе и первый номер сборной Бельгии Нина Пинзаррон.

Отметим, что это были вторые сборы для некоторых спортсменов группы Мишина. Они также проводили сборы в Кисловодске, а после Италии отправились в Минск.