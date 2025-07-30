Пара экс-россиянина Володина будет кататься под Рихтера в олимпийском сезоне-2025/2026

Появилась информация о произвольной программе вице-чемпионов мира Минервы Фабьен Хазе и экс-россиянина Никиты Володина, которые представляют Германию, на будущий олимпийский сезон-2025/2026. Об этом сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.

В качестве музыкальной основы для произвольной программы спортсмены выбрали композиции известного немецкого композитора Макса Рихтера «Europe, After the Rain», «November», «Last Days».

В прошлом сезоне-2024/2025 Минерва и Никита впервые стали чемпионами Европы, выиграли ещё одну золотую медаль финала Гран-при России, а также заняли второе место на чемпионате мира, уступив победителям менее балла. Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Милане с 6 по 22 февраля 2026 года. Для участия в них Никита Володин должен получить немецкий паспорт.

Ранее появилась информация о музыке, которая будет представлена в короткой программе пары.