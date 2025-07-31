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Бестемьянова — об упущенной прибыли ISU: они не одумаются и не вернут наших фигуристов

Бестемьянова — об упущенной прибыли ISU: они не одумаются и не вернут наших фигуристов
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Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова прокомментировала данные финансового отчёта, опубликованного Международным союзом конькобежцев (ISU) по итогам 2024 года. В нём отмечается, что у организации выросли убытки по сравнению с прошлыми годами — с 2,6 млн франков до 8,5 млн. Одни из главных причин — допинг-дело Валиевой и недопуск российских фигуристов.

«ISU не одумается сейчас и не вернёт наших фигуристов. Когда изменится политическая ситуация, тогда ISU повернётся лицом. До тех пор они будут объяснять, почему у них падают доходы», – приводит слова Бестемьяновой «Спорт день за днём».

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