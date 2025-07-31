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Дикиджи — о работе с Колядой: Миша меня заставлял. Он классный человек, спортсмен, тренер

Дикиджи — о работе с Колядой: Миша меня заставлял. Он классный человек, спортсмен, тренер
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Чемпион России 2025 года Владислав Дикиджи рассказал о своей работе в это межсезонье с призёром чемпионата мира, серебряным призёром Олимпийских игр Михаилом Колядой. Фигурист рассказал, чему его научил более опытный спортсмен.

«Михаил научил меня многим фишкам. Запомнилась либела вперёд, которую мы с ним оттачивали. Это вообще моё нелюбимое вращение, но Миша меня заставлял, мы работали над ней, вроде стало получше. Вообще он классный человек, спортсмен, тренер. Миша, привет! Он же увидит это?

Мы делали конкретные упражнения, он смотрит, исправляет, говорит: «Тут ручку и корпус добавь, там наклон держи немного другой, здесь сядь ниже...» И всё постепенно исправляется. Со временем после тренировок появляется прогресс», – приводит слова Дикиджи «Сириус».

Ранее тренер Дикиджи Олег Татауров рассказывал, что они планируют сменить имидж фигуриста на льду, из-за этого и привлекли к работе Коляду.

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