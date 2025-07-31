Фигуристка Туктамышева опубликовала яркие пляжные фото с отдыха в Турции

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева опубликовала новые фотографии из поездки в Турцию. Фигуристка в розово-голубом купальнике катается на яхте.

Фото: Личный архив Туктамышевой

Фото: Личный архив Туктамышевой

Напомним, Елизавета недавно приехала в Турцию, чтобы провести сборы совместно с чемпионом Европы Флораном Амодио. Ранее спортсменка находилась в Америке, где в том числе посетила тренировки известного советско-американского тренера Рафаэля Арутюняна.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.