Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Фигуристка Туктамышева опубликовала яркие пляжные фото с отдыха в Турции

Фигуристка Туктамышева опубликовала яркие пляжные фото с отдыха в Турции
Комментарии

Чемпионка мира, Европы и России Елизавета Туктамышева опубликовала новые фотографии из поездки в Турцию. Фигуристка в розово-голубом купальнике катается на яхте.

Фото: Личный архив Туктамышевой

Фото: Личный архив Туктамышевой

Напомним, Елизавета недавно приехала в Турцию, чтобы провести сборы совместно с чемпионом Европы Флораном Амодио. Ранее спортсменка находилась в Америке, где в том числе посетила тренировки известного советско-американского тренера Рафаэля Арутюняна.

28-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с 2023 года, когда объявила о паузе в карьере. С тех пор Елизавета каталась в ледовых шоу, а также помогала своему бывшему наставнику Алексею Мишину с тренерской деятельностью в «Юбилейном». Со следующего сезона она числится полноценным тренером в сборной родного Санкт-Петербурга.

Материалы по теме
Туктамышева ответила на вопрос, встречается ли она с Гуменником
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android