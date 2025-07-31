Дикиджи: если лишние килограммчики добавляются, четверной аксель уже не выехать

Чемпион России 2025 года Владислав Дикиджи вспомнил о том, как начал учить четверной аксель. Также фигурист отдельно отметил, что на исполнение этого прыжка очень сильно влияет физическая форма спортсмена, в том числе лишний вес.

«Всё было спонтанно, если честно. Мы вернулись после Кубка Первого канала, я отдохнул три дня, вышел на лёд и чувствую, что мне легко прыгается. Прыгаю тройной аксель и говорю Олегу Станиславовичу, что сейчас буду крутить четверной. Попробовал – и всё скрутил. Никакой особой подготовки не было, всё получилось случайно, как раз на волнении. Кстати, на исполнение четверного акселя влияет лишний вес. Этот прыжок тяжело докрутить, а если ещё и лишние килограммчики добавятся – вообще не выехать уже», — приводит слова Дикиджи «Сириус».

В сезоне-2023/2024 Дикиджи стал первым российским фигуристом и вторым в мире после Ильи Малинина, успешно приземлившим четверной аксель. В прошлом соревновательном году он несколько раз показывал его на тренировках. Чемпионат России по прыжкам — 2025 — первое соревнование, на котором россиянин показал этот прыжок в рамках турнира.