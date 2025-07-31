«Ты и я». Арина Аверина и Дмитрий Алиев показали кадры с романтической фотосессии

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина и чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев показали кадры с романтической фотосессии. На снимках пара в белых рубашках проводит время, провожая закат.

Фото: Личный архив Авериной и Алиева

Фото: Личный архив Авериной и Алиева

Фото: Личный архив Авериной и Алиева

«В каждом моменте ты и я», — подписали публикацию спортсмены.

Ранее Алиев и Аверина впервые официально подтвердили свои отношения. Это произошло на свадьбе сестры-близнеца Арины Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва, когда Дмитрий и Арина поделились совместными романтичными фотографиями.

26-летний Алиев — чемпион и серебряный призёр чемпионата Европы, чемпион и бронзовый призёр чемпионата России, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017) и бронзовый призёр Юношеских Олимпийских игр (2016). Аверина — пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, в том числе двукратная абсолютная чемпионка Европы, а также трёхкратная абсолютная чемпионка России.