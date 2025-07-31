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«На месте не было никого, кто бы его узнал». Охрана вывела Ари Закаряна с катка в Ереване

«На месте не было никого, кто бы его узнал». Охрана вывела Ари Закаряна с катка в Ереване
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Стало известно, что агента действующего чемпиона мира Ильи Малинина Ари Закаряна вывели с катка в Ереване, куда он приехал, чтобы помочь местным маленьким фигуристам. Сообщается, что никто не узнал Закаряна, несмотря на то что он является президентом армянской федерации фигурного катания, из-за чего его не пустили внутрь.

«Оказывается, в столице Армении есть лишь одна государственная ледовая школа, и на ней прямо сейчас готовятся к юниорским Гран-при армянские дети. Закарян – не только агент Ильи Малинина, но ещё и вице-президент местной федерации фигурного катания, к слову – пришёл на каток посмотреть на ребят и помочь советом. Но охрана его выпроводила – со словами, дескать, не знаем, кто ты такой. Хотя все, кто был в этот момент на льду, стали за него заступаться», — говорится в канале «Лапидарность».

Позднее эту ситуацию прокомментировал директор катка Гарик Григорян: «Ари Закаряна никто из наших сотрудников охраны не знает в лицо, а так как в школе сейчас летние каникулы, на месте не оказалось никого, кто бы его узнал. Именно по этой причине ему не позволили пройти дальше».

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