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Аверина и Алиев опубликовали видео, в котором совместили фигурное катание и гимнастику

Аверина и Алиев опубликовали видео, в котором совместили фигурное катание и гимнастику
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Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина и чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев опубликовали совместное видео, в котором объединили элементы своих видов спорта. Пара находилась на катке. Девушка показывала упражнение с лентой, а её возлюбленный исполнил свой фирменный элемент — сальто назад на льду.

«Три вида спорта в одном движении», — подписали публикацию спортсмены.

Ранее Алиев и Аверина впервые официально подтвердили свои отношения. Это произошло на свадьбе сестры-близнеца Арины Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва, когда Дмитрий и Арина поделились совместными романтичными фотографиями.

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