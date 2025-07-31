Аверина и Алиев опубликовали видео, в котором совместили фигурное катание и гимнастику

Пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Арина Аверина и чемпион Европы по фигурному катанию Дмитрий Алиев опубликовали совместное видео, в котором объединили элементы своих видов спорта. Пара находилась на катке. Девушка показывала упражнение с лентой, а её возлюбленный исполнил свой фирменный элемент — сальто назад на льду.

«Три вида спорта в одном движении», — подписали публикацию спортсмены.

Ранее Алиев и Аверина впервые официально подтвердили свои отношения. Это произошло на свадьбе сестры-близнеца Арины Дины Авериной и Дмитрия Соловьёва, когда Дмитрий и Арина поделились совместными романтичными фотографиями.