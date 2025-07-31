Рафаэль Арутюнян официально стал главным тренером Софьи Самоделкиной

Известный советский тренер, ныне работающий в США, Рафаэль Арутюнян стал главным тренером бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной. Эта информация появилась на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Также сообщается, что хореографами экс-россиянки на будущий олимпийский сезон станут Ше-Линн Бурн и Джои Рассел.

О желании 18-летней Самоделкиной перейти в сборную Казахстана, дабы получить возможность выступать на международных стартах, стало известно в августе 2023 года. Прошедший сезон-2024/2025 стал первым для Софьи на международной арене на взрослом уровне. Достаточно успешным выступлением на чемпионате мира она обеспечила себе квоту на Олимпийские игры 2026 года.

Отметим, что ранее Арутюнян тренировал победителя Олимпийских игр 2022 года Нэйтана Чена. Он также являлся консультантом действующего чемпиона мира Ильи Малинина, но со следующего сезона пропал из списка специалистов, которые работают с американским фигуристом. Там остались только мама и папа Малинина, которые и являются его тренерами.