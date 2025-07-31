Авербух — о Гуменнике и Муравьёвой: будем встречаться с ребятами для доработки программ

Серебряный призёр Олимпийских игр, известный хореограф Илья Авербух высказался о работе с двукратным победителем финала Гран-при России Петром Гуменником и вице-чемпионкой России Софьей Муравьёвой. По словам специалиста, который поставил им программы для будущего олимпийского сезона-2025/2025, они требуют доработки.

«Будем ещё встречаться с ребятами для доработки программ. Буквально на следующей неделе поеду к Пете Гуменнику. Софья Муравьёва также приедет в Москву. Всё ещё будет дорабатываться», – приводит слова Авербуха ТАСС.

Напомним, Пётр Гуменник получил нейтральный статус от Международного союза конькобежцев (ISU) и был подан первым номером для участия в квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года. Соревнования пройдут с 17 по 21 сентября в Пекине (Китай).