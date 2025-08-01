Маргарита Базылюк анонсировала музыку для короткой программы следующего сезона

Российская фигуристка, чемпионка России среди юниоров Маргарита Базылюк будет исполнять короткую программу в грядущем сезоне под композицию Maison в исполнении Emilio Piano & Lucie.

Видео с процессом постановки новой программы появилось на странице группы Этери Тутберидзе в социальных сетях. Постановщиками выступили сама Тутберидзе и Даниил Глейхенгауз.

В прошлом сезоне Маргарита Базылюк неожиданно стала девятой на первенстве России среди юниоров, а также третьей в финале Гран-при России среди юниоров. Благодаря таким неоднозначным выступлениям Базылюк не попала в состав участников Кубка Первого канала среди взрослых.

Ранее команда Этери Тутберидзе анонсировала постановки на новый сезон для Софьи Акатьевой, Елизаветы Андреевой, Алёны Принёвой, Арсения Федотова и Алисы Двоеглазовой.