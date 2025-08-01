Евгения Медведева выступит в шоу Плющенко «Спящая красавица» в ноябре

Известный продюсер Яна Рудковская сообщила, что двукратная чемпионка мира Евгения Медведева выступит в шоу её мужа, двукратного олимпийского чемпионка Евгения Плющенко «Спящая красавица», которое пройдёт в период с 2 по 3 ноября в Санкт-Петербурге.

«Друзья, мы рады объявить, что договорились о сотрудничестве с Евгенией Медведевой, которая впервые примет участие в нашем шедевральном ледовом шоу с балетом «Спящая красавица» 2-3 ноября в Санкт-Петербурге.

Напомним, что в нашем звёздном составе на день рождения Евгения Плющенко будет мегазвёздный состав! Помимо самого Евгения, выступят: Анна Щербакова, Александра Трусова, Макар Игнатов, Александр Плющенко и впервые на питерском льду – Арсений Плющенко в роли Мальчика-с-пальчика и другие звёздные чемпионы.

Также делимся инсайдом, что скоро я дам эксклюзивное интервью Евгении для ее ютуб-канала «БеС Комментариев». Это мое первое интернет-появление в формате интервью на YouTube. Меня 8 лет звали все интервьюеры, но решилась только сейчас и доверилась Жене. Договорились с ней, что сделаем большое откровенное интервью, которое вы увидите в августе! Не пропустите! Будет очень жарко», – написала Рудковская на личной странице в соцсети.

Ранее Медведева стала участницей шоу «Ассоль» своей главной конкурентки во время соревновательной карьеры Алины Загитовой.