Коган: у меня одна мечта — чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену и побеждали

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил о своей главной мечте. По его словам, он хотел бы, чтобы российские фигуристы побыстрее вернулись на международную арену.

«Возможно, после Олимпийских игр в Милане что-то начнет меняться в лучшую сторону. Сейчас у меня мечта только одна — чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену и побеждали. Но для этого снова приходится решать многие задачи. Сохранить спортсменов, конкуренцию, тот высокий интерес к фигурному катанию, который сейчас существует в нашей стране и в других странах к тому, что мы делаем. Ведь даже в условиях, в которых находимся, нам удалось создать систему соревнований, столь востребованных зрителями, что за ними с большим интересом следят во всём мире. Как, впрочем, и за нашими фигуристами», — приводит слова Коган журнал «Мир фигурного катания».

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в предстоящих Играх на квалификационном турнире в Пекине. Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.