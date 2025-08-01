Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Коган: у меня одна мечта — чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену и побеждали

Коган: у меня одна мечта — чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену и побеждали
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил о своей главной мечте. По его словам, он хотел бы, чтобы российские фигуристы побыстрее вернулись на международную арену.

«Возможно, после Олимпийских игр в Милане что-то начнет меняться в лучшую сторону. Сейчас у меня мечта только одна — чтобы наши спортсмены вернулись на мировую арену и побеждали. Но для этого снова приходится решать многие задачи. Сохранить спортсменов, конкуренцию, тот высокий интерес к фигурному катанию, который сейчас существует в нашей стране и в других странах к тому, что мы делаем. Ведь даже в условиях, в которых находимся, нам удалось создать систему соревнований, столь востребованных зрителями, что за ними с большим интересом следят во всём мире. Как, впрочем, и за нашими фигуристами», — приводит слова Коган журнал «Мир фигурного катания».

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в предстоящих Играх на квалификационном турнире в Пекине. Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.

Материалы по теме
Александр Коган прокомментировал отказ в переходе в другую сборную Вероники Жилиной
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android