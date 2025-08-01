Коган — об отстранении российских фигуристов: ранее считали, что пандемия — самое страшное

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался об отстранении российских фигуристов от международных стартов. Он заявил, что все думали, что максимально сложным периодом была пандемия, пока не столкнулись с запретом на участие россиян.

«Мы все тогда считали, что пандемия — это самое страшное, что могло с нами случиться, чуть ли не конец жизни. Сначала сидим дома, потом начинаем потихоньку тренироваться, выискиваем возможность отправить спортсменов на соревнования чартерами, практически всё время находимся в масках… И сегодня, конечно, многие планы рухнули. Наши замечательные фигуристы не могут участвовать в международных соревнованиях. Безусловно, это несправедливо. Наверное, желание некоторых наших соперников получить больше медалей можно понять, но с точки зрения настоящего спорта все хотят видеть реальную борьбу, в которой участвуют все сильнейшие спортсмены. Не случайно последние несколько лет идёт падение интереса к мировому фигурному катанию», — приводит слова Когана «Мир фигурного катания».

Российские фигуристы не участвуют в международных стартах из-за ситуации на Украине с 2022 года. При этом два представителя одиночного катания, а именно Аделия Петросян и Пётр Гуменник, смогут побороться за право участия в предстоящих Играх на квалификационном турнире в Пекине. Зимние Олимпийские игры в Милане пройдут с 6 по 26 февраля 2026 года.