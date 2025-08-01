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Стала известна музыка для произвольной программы Степановой/Букина на олимпийский сезон

Стала известна музыка для произвольной программы Степановой/Букина на олимпийский сезон
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Появилась информация о произвольном танце самых титулованных танцоров страны, четырёхкратных чемпионов России Александры Степановой и Ивана Букина, на будущий олимпийский сезон-2025/2026. Аккаунт арены олимпийской чемпионки Татьяны Навки случайно опубликовал видео фрагмента тренировки с оригинальной музыкой. Отмечается, что позже видео заменили и наложили другую композицию.

В качестве музыкальной основы для произвольной программы спортсмены выбрали композицию известного американского певца Майкла Джексона They dont care about us.

Напомним, ранее Александра Степанова и Иван Букин получили отказ в присвоении нейтрального статуса для участия в олимпийском отборочном турнире в Пекине. Несмотря на это, фигуристы решили продолжить карьеру.

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