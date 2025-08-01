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Евгения Медведева: много для моего прошлогоднего шоу было сделано с помощью нейросетей

Евгения Медведева: много для моего прошлогоднего шоу было сделано с помощью нейросетей
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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала о своём отношении к нейросетям. Фигуристка также объяснила, как уже применяла их в рабочем процессе.

«Замечательно отношусь к нейросетям. Кстати, если говорить про моё прошлогоднее шоу, очень много для него было сделано с помощью нейросетей — и изображения, и голос, который звучал на арене. Это всё было обработано или сгенерировано с помощью нейросетей. Я положительно отношусь к данному новшеству», — сказала Медведева в эфире Love Radio.

25-летняя Медведева, помимо двух титулов ЧМ и ЧЕ, имеет две серебряные медали Олимпийских игр и два титула чемпионки России. Фигуристка не выступала на соревнованиях с декабря 2019 года, а в 2023-м официально объявила о завершении карьеры. Сейчас Евгения активна в медиапространстве — она ведёт личный YouTube-канал, где берёт интервью у звёздных гостей.

Ранее стало известно, что спортсменка станет участницей шоу «Спящая красавица» Евгения Плющенко и Яны Рудковской.

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