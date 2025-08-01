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Медведева: Трусова станет мамой, а через месяц выйдет на лёд на моём шоу. Это невероятно!

Медведева: Трусова станет мамой, а через месяц выйдет на лёд на моём шоу. Это невероятно!
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Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева высказалась о том, что серебряный призёр Олимпийских игр в Пекине Александра Игнатова (Трусова) и её муж вице-чемпион России Макар Игнатов совсем скоро станут родителями. При этом Саша уже 13 сентября заявлена на шоу Евгении.

«Александра Трусова, которая сейчас ходит с пузиком, которая совсем скоро станет мамой. Мы все её ждём на льду. Если я не ошибаюсь, первое её публичное появление на ледовой арене будет именно на моём шоу. Так совпало. Я просто невероятно благодарна, что она согласилась, потому что… Она станет мамой и где-то через месяц выйдет на лёд! Это просто что-то невероятное!» — сказала Медведева в эфире Love Radio.

Александра вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. Зимой текущего года стало известно о беременности девушки. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на которой стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что фигуристка находится на последних неделях беременности.

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