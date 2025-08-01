Тарасова: Самоделкиной повезло работать с Арутюняном. Она будет бороться за высокие места

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о том, что известный советский тренер, ныне работающий в США, Рафаэль Арутюнян стал главным тренером бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной.

«Во-первых, Рафик — прекрасный тренер. Он начинал у нас на стадионе пионеров, мы работали с ним вместе. Арутюнян хорошо учит, знает, как довести спортсменов до чемпионства. Это влюблённый в фигурное катание человек с огромным запасом знаний. Думаю, Софье повезло работать с ним. Сможет ли он сделать её чемпионкой? Она молодая девочка, у них получится хороший тандем. Нельзя сказать, что она обязательно будет первой, — тут как пойдёт. Но определённо она будет расти и бороться за самые высокие места», — приводит слова Тарасовой «ВсеПроСпорт».

Прошедший сезон-2024/2025 стал первым для Софьи на международной арене на взрослом уровне. Достаточно успешным выступлением на чемпионате мира она обеспечила себе квоту на Олимпийские игры 2026 года.

Ранее Арутюнян тренировал победителя Олимпийских игр 2022 года Нэйтана Чена. Он также являлся консультантом действующего чемпиона мира Ильи Малинина, но со следующего сезона пропал из списка специалистов, которые работают с американским фигуристом.