На строительство дворца Загитовой выделено 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана

На строительство будущей школы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой выделено 1,29 млрд рублей из бюджета Татарствана. Тендер на возведение объекта уже появился на сайте госзакупок. Информация об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, что центр планируют построить в Казани на улице Портовой, 2 на месте нынешнего стадиона «Водник» с учётом концепции микрорайона. Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов после множества приостановок всё-таки одобрил проект строительства этого Республиканского центра фигурного катания Загитовой, для которого государство готово оказать поддержку.

При этом министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что дворец фигурного катания, скорее всего, не будет назван именем Загитовой и его нейминг отдадут частным компаниям.