Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

На строительство дворца Загитовой выделено 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана

На строительство дворца Загитовой выделено 1,29 млрд рублей из бюджета Татарстана
Аудио-версия:
Комментарии

На строительство будущей школы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой выделено 1,29 млрд рублей из бюджета Татарствана. Тендер на возведение объекта уже появился на сайте госзакупок. Информация об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, что центр планируют построить в Казани на улице Портовой, 2 на месте нынешнего стадиона «Водник» с учётом концепции микрорайона. Ранее глава Республики Татарстан Рустам Минниханов после множества приостановок всё-таки одобрил проект строительства этого Республиканского центра фигурного катания Загитовой, для которого государство готово оказать поддержку.

При этом министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что дворец фигурного катания, скорее всего, не будет назван именем Загитовой и его нейминг отдадут частным компаниям.

Материалы по теме
Чемпион Европы может провести свой последний сезон в карьере. Всё из-за усталости и любви?
Чемпион Европы может провести свой последний сезон в карьере. Всё из-за усталости и любви?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android