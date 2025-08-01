Анна Щербакова стала самой стильной фигуристкой по версии подписчиков «Чемпионата»
Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова стала самой стильной фигуристкой по версии подписчиков «Чемпионата». Она победила в соответствующем рейтинге, который был запущен на период с 25 июля по 1 августа.
Второе место заняла чемпионка Европы Александра Бойкова. Тройку призёров замкнула двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.
- Четвёртое место: Василиса Кагановская
- Пятое: Ирина Хавронина
- Шестое: Виктория Синицина
- Седьмое: Софья Муравьёва
- Восьмое: Камила Валиева
- Девятое: Елизавета Худайбердиева
- 10-е: Софья Леонтьева
- 11-е: Алина Загитова
- 12-е: Александра Игнатова (Трусова)
- 13-е: Елизавета Туктамышева
С подробными результатами можно ознакомиться ниже.
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