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Анна Щербакова стала самой стильной фигуристкой по версии подписчиков «Чемпионата»

Анна Щербакова стала самой стильной фигуристкой по версии подписчиков «Чемпионата»
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Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова стала самой стильной фигуристкой по версии подписчиков «Чемпионата». Она победила в соответствующем рейтинге, который был запущен на период с 25 июля по 1 августа.

Второе место заняла чемпионка Европы Александра Бойкова. Тройку призёров замкнула двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

  • Четвёртое место: Василиса Кагановская
  • Пятое: Ирина Хавронина
  • Шестое: Виктория Синицина
  • Седьмое: Софья Муравьёва
  • Восьмое: Камила Валиева
  • Девятое: Елизавета Худайбердиева
  • 10-е: Софья Леонтьева
  • 11-е: Алина Загитова
  • 12-е: Александра Игнатова (Трусова)
  • 13-е: Елизавета Туктамышева

С подробными результатами можно ознакомиться ниже.

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