Анна Щербакова стала самой стильной фигуристкой по версии подписчиков «Чемпионата»

Олимпийская чемпионка 2022 года Анна Щербакова стала самой стильной фигуристкой по версии подписчиков «Чемпионата». Она победила в соответствующем рейтинге, который был запущен на период с 25 июля по 1 августа.

Второе место заняла чемпионка Европы Александра Бойкова. Тройку призёров замкнула двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева.

Четвёртое место: Василиса Кагановская

Пятое: Ирина Хавронина

Шестое: Виктория Синицина

Седьмое: Софья Муравьёва

Восьмое: Камила Валиева

Девятое: Елизавета Худайбердиева

10-е: Софья Леонтьева

11-е: Алина Загитова

12-е: Александра Игнатова (Трусова)

13-е: Елизавета Туктамышева

С подробными результатами можно ознакомиться ниже.