«Будет прекрасный симбиоз». Тарасова — о возможном сотрудничестве Жулина и Навки

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможном сотрудничестве известного специалиста в танцах на льду Александра Жулина и олимпийской чемпионки Татьяны Навки.

«У Тани есть отличный каток и хорошие условия для тренировок. Если в будущем Александр Жулин и его пары будут сотрудничать с Татьяной Навкой, то, конечно, это будет прекрасный симбиоз», – приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее появилась информация, что подопечные Жулина, четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин и двукратные призёры чемпионата России Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, тренируются на «Навка-арене». При этом уточнялось, что эта временная опция.

Жулин и Навка ранее состояли в отношениях. У них есть общая дочь Александра.