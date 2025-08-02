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Загитова — о том, что её радует: матча на банановом молоке, ветерочек тёплый, мои собаки

Загитова — о том, что её радует: матча на банановом молоке, ветерочек тёплый, мои собаки
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Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова рассказала, что её радует. По словам спортсменки, речь идёт о мелочах, которые часто не принято замечать.

«Читаю ваши комментарии, и так круто, что многие люди живут как раз таки этим самым моментом, радуются мелочам. Увидела, что вам тоже интересно узнать, что же меня радует. Наверное, это матча на банановом молоке, моя любимая. Когда дует вот этот ветерочек тёплый. Когда я смотрю на воду – меня это всегда очень завораживает, успокаивает. Когда я снимаю коньки после долгих репетиций – это факт. Когда я прихожу домой и меня встречают мои любимые собаки. И на самом деле таких мелочей очень-очень сильно много. Хочется сказать, что эти мелочи делают жизнь такой прекрасной, поэтому живите в моменте и радуйтесь мелочам», – написала Загитова на личной странице в соцсетях.

Алина — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Юн А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании (так называемый «Большой шлем»).

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