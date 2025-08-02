Алёна Косторная, скорее всего, взяла фамилию мужа и стала Куницей

Чемпионка Европы Алёна Косторная, ныне выступающая в парном катании с Георгием Куницей, как кажется, взяла фамилию мужа. Вчера, 1 августа, пара отпраздновала двухлетнюю годовщину свадьбы и появилась в футболках, которые были подписаны следующим образом: G. Kunitsa, A. Kunitsa. Пользователи сделали выводы, что Алёна официально отказалась от своей фамилии.

Фото: Личный архив Косторной

Сейчас фигуристка находится в положении — она ожидает рождения первенца. В конце апреля после одного из шоу Плющенко Косторная и её муж Георгий Куница оригинально сообщили в социальных сетях о том, что станут родителями. Они выложили видео, в котором обнявшись выходят на лёд и из-за спины показывают фотоснимок с прохождения УЗИ. В начале мая пара провела гендер-пати, где узнала, что у них будет мальчик.

Ранее Алёна Косторная сообщила, что она и её муж Георгий Куница, с которым они выступают в паре, пропустят два сезона. По словам фигуристки, они не завершают карьеру и планируют вернуться к соревнованиям после паузы.