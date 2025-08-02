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«Результат может быть потрясающим». Роднина — о сотрудничестве Самоделкиной и Арутюняна

«Результат может быть потрясающим». Роднина — о сотрудничестве Самоделкиной и Арутюняна
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о том, что известный советский тренер, ныне работающий в США, Рафаэль Арутюнян стал главным тренером бывшей российской фигуристки Софьи Самоделкиной.

«Мне сложно говорить о Самоделкиной, поскольку не очень наблюдала за ней в последнее время. Кроме того, предыдущие пару сезонов у нас и трансляций было мало. А гадать не хочется. Скажу лишь, что Арутюнян давно доказал свой профессионализм, это тренер высокого уровня. Но нужно, чтобы встретились хороший специалист с хорошим спортсменом. Тогда результат может быть потрясающим», – приводит слова Родниной «ВсеПроСпорт».

Прошедший сезон-2024/2025 стал первым для Софьи на международной арене на взрослом уровне. Достаточно успешным выступлением на чемпионате мира она обеспечила себе квоту на Олимпийские игры 2026 года.

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