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«Временное решение». Навка — о том, что танцевальные пары Жулина тренируются на её арене

«Временное решение». Навка — о том, что танцевальные пары Жулина тренируются на её арене
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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала появившуюся ранее информацию о том, что пары известного специалиста Александра Жулина теперь тренируются на её «Навка-арене».

«Александра Степанова и Иван Букин, Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный действительно проводят тренировки на льду «Навка-арены». Это временное решение, рассчитанное на неделю, в связи с отсутствием доступного льда, где спортсмены обычно тренируются. Со своей стороны мы рады предоставить им возможность продолжить тренировочный процесс, обеспечив самой современной и комфортной площадкой для работы», – приводит слова Навки «РИА Новости Спорт».

Ранее появились кадры, как четырёхкратные чемпионы России Александра Степанова/Иван Букин и двукратные призёры чемпионата России Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный тренируются на «Навка-арене».

Напомним, Жулин и Навка состояли в отношениях. У них есть общая дочь Александра.

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