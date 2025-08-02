Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Сотскова заявила о желании вернуться в фигурное катание после дисквалификации

Сотскова заявила о желании вернуться в фигурное катание после дисквалификации
Аудио-версия:
Комментарии

Серебряный призёр финала Гран‑при и чемпионата России экс-фигуристка Мария Сотскова заявила о желании вернуться в фигурное катание после своей дисквалификации.

«Я закончила со спортом как раз на последнем курсе. Училась на балетмейстера, с прицелом стать постановщиком ледовых шоу. Но из-за дисквалификации планы сорвались. Мне пришлось искать что-то вне фигурного катания, и так я устроилась в рекламное агентство.

Желание [вернуться в мир фигурного катания] есть. Я люблю лёд и себя на льду. Хотела бы поработать хореографом, ставить программы, самой покататься в шоу… Но насколько мне это будет актуально в 2030-м и буду ли актуальна я сама — не знаю. Иногда скучаю по льду, это мой дом», — сказала Сотскова в интервью.

Напомним, Мария Сотскова завершила профессиональную карьеру летом 2020 года. В марте 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.

Материалы по теме
Победы у Тутберидзе, ужасная травма и работа в Китае. Дарья Усачёва круто поменяла жизнь
Победы у Тутберидзе, ужасная травма и работа в Китае. Дарья Усачёва круто поменяла жизнь
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android