Сотскова заявила о желании вернуться в фигурное катание после дисквалификации

Серебряный призёр финала Гран‑при и чемпионата России экс-фигуристка Мария Сотскова заявила о желании вернуться в фигурное катание после своей дисквалификации.

«Я закончила со спортом как раз на последнем курсе. Училась на балетмейстера, с прицелом стать постановщиком ледовых шоу. Но из-за дисквалификации планы сорвались. Мне пришлось искать что-то вне фигурного катания, и так я устроилась в рекламное агентство.

Желание [вернуться в мир фигурного катания] есть. Я люблю лёд и себя на льду. Хотела бы поработать хореографом, ставить программы, самой покататься в шоу… Но насколько мне это будет актуально в 2030-м и буду ли актуальна я сама — не знаю. Иногда скучаю по льду, это мой дом», — сказала Сотскова в интервью.

Напомним, Мария Сотскова завершила профессиональную карьеру летом 2020 года. В марте 2021 года Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила, что Сотскова дисквалифицирована на 10 лет за нарушение антидопинговых правил.