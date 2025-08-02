Александра Трусова опубликовала новые летние фотографии с большой собакой

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине Александра Игнатова (Трусова) опубликовала новые фотографии на личной странице в социальных сетях. На них фигуристка изображена с большой пушистой собакой на природе. Напомним, у самой спортсменки много собак, большинство из которых живут с ней в квартире.

Фото: Личный архив Трусовой

Фото: Личный архив Трусовой

Фото: Личный архив Трусовой

Сейчас Александра Трусова находится в ожидании первенца. Она вышла замуж за Макара Игнатова в августе 2024 года. В начале апреля фигуристы провели гендер-пати, на котором стало известно, что будущие родители ожидают мальчика. Сообщается, что, судя по срокам, родить первенца Саша должна уже этим летом.